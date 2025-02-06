Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. До этого Международный уголовный суд объявил ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

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Какие санкции Трамп наложит на МУС

По данным журналистов, указ Трампа о санкциях на Международный уголовный суд предусматривает финансовые и визовые санкции в отношении лиц и членов их семей, которые помогают в расследовании МУС в отношении граждан США или союзников США.

Этот шаг Трамп сделал после того, как на прошлой неделе демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев наложить санкции на МУС в знак протеста против его ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны из-за операции Израиля в Секторе Газа.

До этого источники Reuters сообщали, что Международный уголовный суд принял меры, чтобы защитить своих работников от возможных санкций США, выплатив зарплаты на три месяца вперед, поскольку инстанция готовилась к финансовым ограничениям.

В декабре председатель суда Томоко Акане предупредила, что санкции "быстро подорвут работу МУС во всех ситуациях и делах, а также поставят под угрозу само его существование".

Стоит отметить, что Международный уголовный суд уже второй раз сталкивается с ограничениями со стороны США. Во время работы первой администрации Трампа в 2020 году Вашингтон ввел санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуду и директора департамента по вопросам юрисдикции Факисо Бенчохо в связи с расследованием возможных военных преступлений в Афганистане.