Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. До цього Міжнародний кримінальний суд оголосив ордер на арешт ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу.

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Які санкції Трамп накладе на МКС

За даними журналістів, указ Трампа про санкції на Міжнародний кримінальний суд передбачає фінансові та візові санкції щодо осіб та членів їхніх сімей, які допомагають у розслідуванні МКС щодо громадян США або союзників США.

Цей крок Трамп зробив після того, як минулого тижня демократи в Сенаті США заблокували спробу республіканців накласти санкції на МКС на знак протесту проти його ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та його колишнього міністра оборони через операцію Ізраїлю в Секторі Гази.

До цього джерела Reuters повідомляли, що Міжнародний кримінальний суд вжив заходів, щоб захистити своїх працівників від можливих санкцій США, виплативши зарплати на три місяці наперед, оскільки інстанція готувалася до фінансових обмежень.

У грудні голова суду Томоко Акане попередила, що санкції "швидко підірвуть роботу МКС в усіх ситуаціях і справах, а також поставлять під загрозу саме його існування".

Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд уже вдруге стикається з обмеженнями з боку США. Під час роботи першої адміністрації Трампа у 2020 році Вашингтон ввів санкції проти головного прокурора МКС Фату Бенсуду та директора департаменту з питань юрисдикції Факісо Бенчочохо у зв'язку з розслідуванням можливих воєнних злочинів в Афганістані.