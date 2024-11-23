Так, одни заверили, что они выполнят выданный МУС ордер на арест премьера Израиля, а другие отметили, что не будут этого делать. 24 Канал расскажет, какие страны обещают выполнить ордер на арест Нетаньяху, а какие нет.

Смотрите также МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

Что говорят в Литве

В Литве заявили, что выданные Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта должны быть выполнены. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел Литвы.

Как отметили в ведомстве, Литва последовательно поддерживает работу МУС и уважает его независимость и беспристрастность.

"Решение суда являются обязательными для государств-членов. Как только суд выдает ордер на арест, его выполнение является обязательным для всех государств-участников Римского статута МУС или тех государств или территорий, которые признают юрисдикцию МУС", – говорится в комментарии министерства.

В то же время в МИД Литвы напомнили, что не все организаторы и исполнители террористической атаки на Израиль 7 октября 2023 года были наказаны и что около 100 израильских и других граждан до сих пор находятся в заложниках.

Ирландия выразила позицию

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна готова арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху в случае его визита, в соответствии с ордером, выданного Международным уголовным судом.

"Да, безусловно. Мы поддерживаем международные суды и применяем их ордера", – заявил он, отвечая на вопрос, будет ли Нетаньяху арестован, если он по какой-то причине прибудет в Ирландию.

Реакция правительства самого Израиля

Члены израильского правительства резко осудили и обвинили в антисемитизме Международный уголовный суд (МУС) после выдачи им ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир указал, что МУС "в очередной раз продемонстрировал, что он насквозь антисемитский".

Позиция Венгрии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не будет выполнять выданный МУС ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Более того, он сказал, что пригласит Нетаньяху в Венгрию и заверил, что этот ордер на арест "не будет выполнен". По его словам, решение МУС является циничным, поскольку он вмешивается в текущий конфликт в политических целях.

Как реагирует Байден на решение МУС

Президент США Джо Байден назвал "возмутительной" выдачу Международным уголовным судом ордера на арест главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

"Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров вызывает возмущение. Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни имел в виду МУС, нет никакой эквивалентности – никакой – между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", – подчеркнул Байден.