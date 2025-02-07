Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Це вже другий випадок за адміністрації Трампа у США, коли на посадовців МКС накладали санкції.

До теми Трамп готується ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду, – Reuters

Що відомо про санкції, які наклав Трамп на МКС

Журналісти розповіли, що наразі достеменно незрозуміло, як швидко США оголосять імена осіб, які потрапили під санкції. Водночас відомо, що ці обмеження передбачають заморожування будь-яких американських активів тих, хто входить до списку, і заборону їм та їхнім родинам відвідувати Сполучені Штати.

Цей крок з боку Дональда Трампа збігається з візитом до Вашингтона прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за війну в Секторі Гази.

Цей указ Трамп підписав після того, як демократи в Сенаті США заблокували спробу республіканців ухвалити закон, що встановлює режим санкцій проти суду з воєнних злочинів.

Варто зазначити, що за часи першої адміністрації Дональда Трампа у 2020 році Вашингтон наклав санкції на тодішнього прокурора МКС Фату Бенсуду та одного з її головних помічників. Це сталося після розслідування МКС імовірних воєнних злочинів американських військ в Афганістані.

До слова, Міжнародний кримінальний суд уже вжив заходів, щоб захистити своїх працівників від можливих санкцій з боку США. Зокрема, МКС виплатив зарплати своїм співробітникам на три місяці наперед, оскільки інстанція готувалася до фінансових обмежень.