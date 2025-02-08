Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

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Чому Байдена позбавили доступу до секретної інформації

Трамп повідомив, що прибрав Байдена з переліку осіб, які мають доступ до секретної інформації.

Джо Байдену нема потреби продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо допуски Джо Байдена до секретної інформації та припиняємо його щоденні розвідувальні брифінги,

– написав Трамп.

Президент США зазначив, що Байден сам "створив прецедент" у 2021 році, коли розпорядився припинити доступ самому Трампу до інформації про національну безпеку.

Посилаючись на звіт спеціального прокурора Роберта Хура, Трамп заявив, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки" йому не варто довіряти секретну інформацію.

"Я завжди захищатиму нашу національну безпеку – Джо, тебе звільнено. зробимо Америку знову великою!", – резюмував президент США.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп підписав указ, яким наклав санкції проти людей, які працюють у розслідуванні Міжнародним кримінальним судом громадян США або союзників Америки. Цим особам було заборонено в'їзд на територію Сполучених Штатів та накладено певні економічні обмеження.