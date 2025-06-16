Трамп не подпишет заявление G7 с призывом к деэскалации между Ираном и Израилем, – CNN

Президент США Дональд Трамп не планирует подписывать совместное заявление лидеров стран G7 с призывом к деэскалации между Ираном и Израилем. Вероятно, американский лидер продолжит работать над тем, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие.

Заметим, что в проекте заявления, который инициировали европейские чиновники, говорится о том, что Израиль имеет право на самооборону и что Иран не может получить ядерное оружие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему Трамп может не подписать заявление G7

Представитель Белого дома рассказал изданию, что под сильным руководством Трампа США снова возглавили усилия по восстановлению мира во всем мире. Он добавляет, что американский лидер будет продолжать работать над тем, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие.

Зато высокопоставленный канадский чиновник опроверг утверждение о том, что Трамп не подпишет совместное заявление и сказал, что это еще "нерешенный вопрос".

Это еще нерешенный вопрос, это то, что будет обсуждаться на уровне лидеров. Мы ожидаем, что основная часть этого разговора состоится на сессии по глобальной безопасности сегодня вечером. Слишком рано делать предположения о том, что выйдет из этого разговора, а что нет,

– отметил он.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль заключат мирное соглашение, подобно тому, как он заставил заключить соглашение Индию и Пакистан. Кроме этого, президент США приписал себе заслуги в решении конфликтов между Сербией и Косово, а также между Египтом и Эфиопией.