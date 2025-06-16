Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, такие решения принимаются раз в несколько десятилетий.

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"Такие решения принимаются раз в несколько десятилетий. По уровню, по стратегической и другой важности, со всех точек зрения. В Израиле на основе данных разведки пришли к выводу, что есть два очень важных момента", – сказал он.

Как Израиль решился на операцию

Давид Шарп отметил, что первый момент заключается в том, что Иран перешел к режиму разработки ядерного оружия, именно к практическим шагам. Это означает, что на каком-то этапе очень быстро может оказаться, что этот процесс не успели предупредить. Неизвестно, на каком этапе находятся иранцы. Известно, что Иран готовится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Второй момент также очень важен. Иранцы поставили задачу наладить масштабное производство баллистических ракет по сравнению с тем масштабным, что у них уже есть. По определенным подсчетам, сегодня у них 2 тысячи баллистических ракет средней дальности. Тегеран рассчитывал иметь 8 тысяч ракет уже через 2 года. Такое количество представляет очень серьезную угрозу для Израиля.

Чтобы не допустить эти два основных момента, создания ядерного оружия и наращивания производства ракет, было принято решение атаковать Иран. Потому что Израиль научен горьким опытом, что нельзя давать врагу накапливать силы. Если они будут у него, то он может ими воспользоваться,

– объяснил военный обозреватель.

Кроме того, ранее у Тегерана были серьезные инструменты влияния на Израиль. В частности, это ХАМАС и Хезболла. Сейчас этого не будет. Также система ПВО Ирана была ослаблена во время предыдущего удара Израиля в октябре 2024 года, когда были выведены из строя 4 иранские С-300. Все эти моменты привели к тому, что было принято решение об этой операции.