Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, такі рішення приймаються раз на кілька десятиліть.

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"Такі рішення приймаються раз на кілька десятиліть. За рівнем, за стратегічною та іншою важливістю, з усіх поглядів. В Ізраїлю на основі даних розвідки прийшли до висновку, що є два дуже важливі моменти", – сказав він.

Як Ізраїль наважився на операцію

Давид Шарп зазначив, що перший момент полягає у тому, що Іран перейшов до режиму розробки ядерної зброї, саме до практичних кроків. Це означає, що на якомусь етапі дуже швидко може виявитися, що цей процес не встигли попередити. Невідомо, на якому етапі перебувають іранці. Відомо, що Іран готується вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Другий момент також дуже важливий. Іранці поставили завдання налагодити масштабне виробництво балістичних ракет порівняно з тим масштабним, що у них вже є. За певними підрахунками, сьогодні у них 2 тисячі балістичних ракет середньої дальності. Тегеран розраховував мати 8 тисяч ракет вже через 2 роки. Така кількість представляє дуже серйозну загрозу для Ізраїлю.

Щоб не допустити ці два основні моменти, створення ядерної зброї та нарощування виробництва ракет, було прийнято рішення атакувати Іран. Тому що Ізраїль навчений гірким досвідом, що не можна давати ворогу накопичувати сили. Якщо вони будуть у нього, то він може ними скористатися,

– пояснив військовий оглядач.

Крім того, раніше у Тегерана були серйозні інструменти впливу на Ізраїль. Зокрема, це ХАМАС та Хезболла. Зараз так не буде. Також система ППО Ірану була ослаблена під час попереднього удару Ізраїлю у жовтні 2024 року, коли були виведені з ладу 4 іранські С-300. Усі ці моменти призвели до того, що було прийняте рішення про цю операцію.