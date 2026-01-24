Президент США Дональд Трамп поставил под угрозу НАТО своими намерениями относительно Гренландии. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в Европарламент, задержании антиправительственных протестующих и преследовании оппонентов.

Таким образом он создает вызовы для российского диктатора Владимира Путина, который уже привык играть эту роль. Об этом сообщает The New York Times.

Как Трамп занял роль Путина?

Издание констатирует, что диктатор Владимир Путин годами пытался получить геополитическое преимущество, агрессивно используя российскую силу в мировых делах и беря на себя большие военные и разведывательные риски.

Американский президент, который действует так же, выгоден господину Путину, если они согласны, но в противном случае угрожает ограничить его влияние, поскольку глобальная военная и экономическая мощь Вашингтона превосходит мощь России,

– пишет NYT со ссылкой на аналитиков.

Бывшая советница Трампа Фиона Гилл считает, что такая политика американского президента "полна всяческих опасностей" для российского диктатора, поскольку Дональд Трамп, по ее мнению, может попытаться "превзойти" Путина.

Отмечается, что Дональд Трамп отказался от своей угрозы захватить Гренландию после того, как фондовый рынок США резко упал, но этот эпизод вызвал нерешенный кризис в НАТО, созданном для сдерживания России.

В то же время Владимир Путин в свою очередь заявлял, мол, события в Гренландии не будут иметь никаких последствий для России, обвинив Данию, отметив, что Копенгаген якобы "жестоко относится к этой территории как к колонии".

Какая ситуация сложилась вокруг Гренландии?