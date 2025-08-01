Желание президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине внезапно обострилось в последнее время. Это может вылиться в сделку России с Соединенными Штатами.

Существуют опасения, что она нанесет вред всей Европе, включая украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему Трамп может пойти на уступки России?

Авторы публикации напоминают, что Соединенные Штаты стали главным поставщиком сжиженного газа в Европу, чему поспособствовало как российское вторжение в Украину, так и усилия ряда европейских правительств в предыдущие годы.

Однако сейчас среди стран "на восточном краю ЕС" возникают опасения, что американский лидер в своем стремлении быстро закончить войну в Украине предложит России политические и торговые уступки, которые будут касаться возвращения страны-агрессора на энергетический рынок Европы.

Такое мнение высказывают бывшие и нынешние дипломаты из Восточной и Центральной Европы, а также американские эксперты и отраслевые деятели.

По словам осведомленных собеседников издания, сейчас в Белом доме идет борьба между двумя фракциями: первые стремятся к мирному соглашению в Украине любой ценой, тогда как другая фракция, представлена чиновниками сектора энергетики, предупреждает о тяжелых последствиях для американского газодобывающего сектора, если США отдадут России рынок Европы.

Мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа, может предусматривать отмену американских санкций в отношении российского сжиженного газа.

Один из инсайдеров считает, что это "будет означать, что администрация Трампа запихивает российский газ европейцам в горло". Он также напомнил о тех усилиях, которых Европа приложила в последние три года, чтобы слезть с российской газовой иглы.

И хотя в восточном фланге Европы твердо решили никогда не возвращаться в объятия "Газпрома", по-другому на ситуацию могут смотреть в Западной Европе, что грозит определенным расколом на континенте.

Авторы публикации резюмируют, что некоторые опасаются, что склонность Трампа к зрелищам и гиперболам подтолкнет его к мирному соглашению с Россией, которое ослабит Украину и подорвет экспорт США.

Отметим, что Трамп решительно настроен завершить войну в Украине. Постпред США в ООН Джон Келли заявил, что американский лидер четко дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа. Он также отметил, что Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.