Трамп не исключил встречи с Ким Чен Ыном и назвал его "умным парнем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает коммуникацию с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и не исключает возможности личной встречи в будущем. Он также назвал КНДР "великой ядерной страной", а ее лидера "умным парнем".

Трамп допустил, что вскоре может "сделать что-то" по поводу встречи с Ким Чен Ыном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном

У нас с Ким Чен Ыном прекрасные отношения. И есть коммуникация. Так, я, вероятно, что-то сделаю по этому поводу впоследствии,

– прокомментировал Трамп возможность встречи с северокорейским лидером.

Говоря о прошлых отношениях с Ким Чен Ыном, Трамп вспомнил, что сначала их риторика была "жесткой и грязной". Он вспомнил о своем вымышленном когда-то прозвище "человек-ракета" для Кима, однако отметил, что впоследствии смог выстроить с ним личный контакт.

Это большая ядерная страна, и он очень умный парень. Я очень хорошо с ним познакомился,

– отметил Трамп

Пока никаких деталей относительно характера нынешних контактов или возможной встречи не обнародовано.

Отношения между США и КНДР традиционно остаются сложными из-за ядерной программы Пхеньяна, санкций и политических разногласий. Вашингтон призывает Северную Корею прекратить ядерные испытания, тогда как в Пхеньяне эти требования расценивают как вмешательство во внутренние дела страны. Переговоры между странами неоднократно останавливались.

Во время своей первой каденции Трамп несколько раз встречался с Кимом, однако переговоры не принесли конкретных результатов – Северная Корея не пошла на денуклеаризацию, а международные санкции остались в силе.

Кроме того, КНДР развивает партнерство с Россией, поставляя ей боеприпасы, ракеты и другое вооружение, которое Москва использует в войне против Украины. В ответ Кремль, вероятно, передает Пхеньяну военные технологии.