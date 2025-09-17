Трамп написал президенту Польши Навроцкому: СМИ раскрыли, известно ли содержимое письма
- Дональд Трамп направил письмо польскому лидеру Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне.
- Содержание письма остается неизвестным, но документ уже направляется в Варшаву дипломатической почтой.
Американский президент Дональд Трамп написал письмо польскому лидеру Каролю Навроцкому. Соответствующий документ уже направляется в Варшаву.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24. Впрочем, детали того, что президент США написал в вышеупомянутом письме, пока неизвестны.
Что известно о письме Трампа Навроцкому?
По данным RMF24, Белый дом доставил письмо от Дональда Трампа польскому президенту Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Этот документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.
Но, согласно обнародованной информации, содержание письма американского президента остается неизвестным. В издании напоминают, что Кароль Навроцкий вернулся в Польшу после рабочих визитов в Берлин и Париж.
Отмечается, что в вышеупомянутых городах президент Польши встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером страны Фридрихом Мерцем, а также французским лидером Эммануэлем Макроном.
Какие контакты между Трампом и Навроцким?
Напомним, еще на прошлой неделе Кароль Навроцкий заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне атаки российских беспилотников на Польшу, которая состоялась ночью 10 сентября.
Тогда страна поднимала много авиации и активировала противовоздушную оборону. По его словам, разговор был частью ряда консультаций, которые он проводил с союзниками Польши. Тогда он подтвердил их единство.
Также еще в августе Трамп пригласил своего польского коллегу Кароля Навроцкого в Белый дом. Уже 2 – 3 сентября он вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским были с официальным визитом в США.