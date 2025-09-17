Американський президент Дональд Трамп написав листа польському лідеру Каролю Навроцькому. Відповідний документ уже прямує до Варшави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Утім, деталі того, що президент США написав у вищезгаданому листі, наразі невідомі.

Дивіться також Ексочільник МЗС пояснив, чому Росія атакувала Польщу, а не країни Балтії

Що відомо про лист Трампа Навроцькому?

За даними RMF24, Білий дім доставив листа від Дональда Трампа польському президенту Каролю Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні. Цей документ вже надіслано до Варшави дипломатичною поштою.

Але, згідно з оприлюдненою інформацією, зміст листа американського президента залишається невідомим. У виданні нагадують, що Кароль Навроцький повернувся до Польщі після робочих візитів у Берлін та Париж.

Зазначається, що у вищезгаданих містах президент Польщі зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером країни Фрідріхом Мерцем, а також французьким лідером Еммануелем Макроном.

Які контакти між Трампом і Навроцьким?