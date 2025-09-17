Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Утім, деталі того, що президент США написав у вищезгаданому листі, наразі невідомі.

Дивіться також Ексочільник МЗС пояснив, чому Росія атакувала Польщу, а не країни Балтії

Що відомо про лист Трампа Навроцькому?

За даними RMF24, Білий дім доставив листа від Дональда Трампа польському президенту Каролю Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні. Цей документ вже надіслано до Варшави дипломатичною поштою.

Але, згідно з оприлюдненою інформацією, зміст листа американського президента залишається невідомим. У виданні нагадують, що Кароль Навроцький повернувся до Польщі після робочих візитів у Берлін та Париж.

Зазначається, що у вищезгаданих містах президент Польщі зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером країни Фрідріхом Мерцем, а також французьким лідером Еммануелем Макроном.

Які контакти між Трампом і Навроцьким?

  • Нагадаємо, ще минулого тижня Кароль Навроцький заявив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на тлі атаки російських безпілотників на Польщу, яка відбулася уночі 10 вересня.

  • Тоді країна підіймала багато авіації та активувала протиповітряну оборону. За його словами, розмова була частиною низки консультацій, які він проводив з союзниками Польщі. Тоді він підтвердив їхню єдність.

  • Також ще у серпні Трамп запросив свого польського колегу Кароля Навроцького до Білого дому. Вже 2 – 3 вересня він разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським були з офіційним візитом у США.