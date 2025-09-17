Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Утім, деталі того, що президент США написав у вищезгаданому листі, наразі невідомі.
Що відомо про лист Трампа Навроцькому?
За даними RMF24, Білий дім доставив листа від Дональда Трампа польському президенту Каролю Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні. Цей документ вже надіслано до Варшави дипломатичною поштою.
Але, згідно з оприлюдненою інформацією, зміст листа американського президента залишається невідомим. У виданні нагадують, що Кароль Навроцький повернувся до Польщі після робочих візитів у Берлін та Париж.
Зазначається, що у вищезгаданих містах президент Польщі зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером країни Фрідріхом Мерцем, а також французьким лідером Еммануелем Макроном.
Які контакти між Трампом і Навроцьким?
Нагадаємо, ще минулого тижня Кароль Навроцький заявив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на тлі атаки російських безпілотників на Польщу, яка відбулася уночі 10 вересня.
Тоді країна підіймала багато авіації та активувала протиповітряну оборону. За його словами, розмова була частиною низки консультацій, які він проводив з союзниками Польщі. Тоді він підтвердив їхню єдність.
Також ще у серпні Трамп запросив свого польського колегу Кароля Навроцького до Білого дому. Вже 2 – 3 вересня він разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським були з офіційним візитом у США.