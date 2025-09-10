Український дипломат, колишній посол України в Польщі та ексміністр закордонних справ Андрій Дещиця в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Москва вдалася до агресії саме проти Варшави та які цілі переслідувала. Він пояснив, що дії Росії є логічними, бо дрони, які літають над територією України, легше можуть проникнути на територію Польщі, ніж в Фінляндію, Естонію чи інші країни.

Чому Росія порушила простір Польщі?

Він зауважив, що це зовсім не означає, що Росія не буде здійснювати подібні провокації проти інших країн, зокрема Балтії. Це цілком реально, і, ймовірно, наступною ціллю могла б стати Литва, яка найближче до кордонів із Польщею.

Атакою на Польщу Росія переслідувала кілька цілей.

По-перше, перевірити, як Польща відреагує на такі дії.

По-друге, оцінити реакцію НАТО на подібні інциденти.

По-третє, з’ясувати, наскільки Сполучені Штати готові реагувати та підтримувати Європу у протистоянні з Росією.

І яка буде позиція в кінці-кінців самого Трампа? Адже він заявляє, що має хороший діалог з Володимиром Путіним, але тут видно "діалог" відбувається не словесний, а "ракетний". Я думаю, що, перш за все, Росія тестує та перевіряє,

– сказав Андрій Дещиця.

Він додав, що до того ж у Польщі внутрішньо-політична ситуація не зовсім стабільна – протистояння між президентом і прем'єр-міністром може бути використане Росією, щоб країна не змогла дати однозначно скоординовану відповідь.

