Впрочем, детали того, что президент США написал в вышеупомянутом письме, пока неизвестны.

Что известно о письме Трампа Навроцкому?

По данным RMF24, Белый дом доставил письмо от Дональда Трампа польскому президенту Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Этот документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.

Но, согласно обнародованной информации, содержание письма американского президента остается неизвестным. В издании напоминают, что Кароль Навроцкий вернулся в Польшу после рабочих визитов в Берлин и Париж.

Отмечается, что в вышеупомянутых городах президент Польши встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером страны Фридрихом Мерцем, а также французским лидером Эммануэлем Макроном.

Какие контакты между Трампом и Навроцким?