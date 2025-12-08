Трамп требует от Зеленского беспрекословного согласия на позорный пункт мирного плана, – Policito
- Переговоры между США и Украиной по мирному плану зашли в тупик из-за территориального вопроса.
Вашингтон хочет, чтобы Киев сдал России Донбасс.
Переговоры между США и Украиной по мирному плану "зашли в тупик" из-за вопроса территорий. Вашингтон заставляет Киев отдать России часть Донбасса, которую та не смогла захватить за 4 года войны.
Американцы настаивают на том, что украинцы во что бы то ни стало должны оставить Донбасс за Россией. Между тем Киев стоит на том, чтобы любое мирное соглашение предусматривало замораживание войны на текущих линиях фронта, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что известно о давлении США на Украину по Донбассу?
Сейчас почти 30 процентов Донбасса остается под контролем Украины. Киев пытается объяснить американцам, что отдавать Владимиру Путину то, чего он не смог получить за почти четыре года войны, только увеличит его аппетиты.
Однако американцы продолжают давить на Украину, чтобы она как можно быстрее согласилась на требование Путина вывести свои войска с Донбасса.
Напомним, что Дональд Трамп имеет амбициозную цель положить конец войне в Украине до конца этого года. Поскольку пока эта цель кажется недостижимой, президент США ищет виновных. Как и обычно, он не критикует агрессора, а обвиняет жертву. Так, 8 декабря политик заявил, что, мол, России нравится мирный план США, а мнения Зеленского он не знает, потому что тот, мол, даже не читал американское мирное предложение.
Заметим, что сдача Донбасса откроет оккупантам дорогу к захвату Днепропетровщины, Запорожье и Харьковщины. Владимир Путин отметил, что Россия во что бы то ни стало получит Донбасс – или путем переговоров или войны.
По данным аналитиков, захватчикам нужны годы, чтобы оккупировать весь регион.
Последние новости о переговорах по мирному плану США
- Владимир Зеленский признал, что США, Россия и Украина имеют разные видения конечного мирного соглашения, в частности по вопросу территорий
- Советник Путина Юрий Ушаков отметил, что план США требует радикальных изменений. Только после этого Россия может с ним согласиться.
- Заявление российского дипломата прозвучало после того, как спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что для заключения мирного соглашения осталось решить два вопроса – контроль над Донбассом и ЗАЭС.