Переговоры между США и Украиной по мирному плану "зашли в тупик" из-за вопроса территорий. Вашингтон заставляет Киев отдать России часть Донбасса, которую та не смогла захватить за 4 года войны.

Американцы настаивают на том, что украинцы во что бы то ни стало должны оставить Донбасс за Россией. Между тем Киев стоит на том, чтобы любое мирное соглашение предусматривало замораживание войны на текущих линиях фронта, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что известно о давлении США на Украину по Донбассу?

Сейчас почти 30 процентов Донбасса остается под контролем Украины. Киев пытается объяснить американцам, что отдавать Владимиру Путину то, чего он не смог получить за почти четыре года войны, только увеличит его аппетиты.

Однако американцы продолжают давить на Украину, чтобы она как можно быстрее согласилась на требование Путина вывести свои войска с Донбасса.

Напомним, что Дональд Трамп имеет амбициозную цель положить конец войне в Украине до конца этого года. Поскольку пока эта цель кажется недостижимой, президент США ищет виновных. Как и обычно, он не критикует агрессора, а обвиняет жертву. Так, 8 декабря политик заявил, что, мол, России нравится мирный план США, а мнения Зеленского он не знает, потому что тот, мол, даже не читал американское мирное предложение.

Заметим, что сдача Донбасса откроет оккупантам дорогу к захвату Днепропетровщины, Запорожье и Харьковщины. Владимир Путин отметил, что Россия во что бы то ни стало получит Донбасс – или путем переговоров или войны.

По данным аналитиков, захватчикам нужны годы, чтобы оккупировать весь регион.

