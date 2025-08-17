Дональд Трамп обнародовал очередное сообщение в свои соцсети. На этот раз он касается самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США.

Что сказал Трамп о Лукашенко?

В сообщении американский президент поблагодарил Беларусь и описал лидера Беларуси.

Спасибо Беларуси и ее "мощному" лидеру. Надеюсь, что 1300 также вскоре будет освобожден,

– написал он.

Детали пока остаются неизвестными. Вероятно речь идет об освобождении 1 300 заключенных, которое обсуждали лидеры в телефонном разговоре. На днях американский президент подтвердил разговор с Лукашенко. Тогда Трамп позвонил белорусскому диктатору, чтобы поблагодарить за освобождение 16 заключенных.

Сообщение Дональда Трампа / Скриншот

Недавно президент Соединенных Штатов писал о России. Тогда он отметил большой прогресс со страной. Никаких деталей он не раскрыл, однако посоветовал следить за обновлениями.

Что известно о заявлениях после саммита на Аляске?

Все эти заявления Трамп обнародовал через несколько дней после встречи с российским президентом Путиным на Аляске. Известно, что у них был запланирован обед, однако после переговоров "три на три" его отменили. Американский чиновник Волкер предполагает, что это могло произойти, поскольку США пришли к выводу, что эта встреча не принесет результатов.

Однако после саммита на Аляске президент США пригласил Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров на переговоры в Вашингтон. Они состоятся в понедельник, 18 августа.