Дональд Трамп оприлюднив черговий допис у свої соцмережі. Цього різу він стосується самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США.

Що сказав Трамп про Лукашенка?

У повідомлені американський президент подякував Білорусі і описав лідера Білорусі.

Дякую Білорусі та її "потужному" лідеру. Сподіваюсь, що 1300 також незабаром буде звільнено,

– написав він.

Деталі поки залишаються невідомими. Ймовірно йдеться про звільнення 1 300 в'язнів, яке обговорювали лідери у телефонній розмові. Днями американський президент підтвердив розмову із Лукашенком. Тоді Трамп подзвонив білоруському диктатору, щоб подякувати за звільнення 16 ув'язнених.

Допис Дональда Трампа / Скриншот

Нещодавно президент Сполучених Штатів писав про Росію. Тоді він відзначив великий прогрес з країною. Жодних деталей він не розкрив, однак порадив слідкувати за оновленнями.

Що відомо про заяви після саміту на Алясці?

Усі ці заяви Трамп оприлюднюю через кілька днів після зустрічі із російським президентом Путіним на Алясці. Відомо, що у них був запланований обід, проте після перемовин "три на три" його скасували. Американський чиновник Волкер припускає, що це могло статись, оскільки США дійшли висновку, що ця зустріч не принесе результатів.

Однак після саміту на Алясці президент США запросив Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів на перемовини до Вашингтона. Вони відбудуться у понеділок, 18 серпня.