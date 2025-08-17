Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі.
Що написав Трамп про Росію 17 серпня?
Його повідомлення дуже коротке і, як завжди, не містить деталей.
Великий прогрес з Росією. Не перемикайтесь!
– написав президент США.
У подальших дописах він розкритикував ЗМІ та додав: "Я мав чудову зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена". Саме так він охарактеризував агресію Росії проти України – до того ж напередодні зустрічі із Зеленським у Вашингтоні.
Трамп традиційно дорікнув Байдену, мовляв, якби він був лідером США, то війна би не почалася. І указав, що медіа спотворюють правду, бо нібито погано висвітлювали його саміт з Путіним, в той час як Трамп зупинив 6 війн.
Одночасно з дописом Трампа з'явилася заява Віткоффа, яка, імовірно, проливає світло на події. Віткофф заявив, буцімто Москва пішла на поступки щодо 5 регіонів і що США та Росія домовилися про "надійні гарантії безпеки" для України.
Проте спецпредставник Трампа уточнив: поступки, на які погодилася піти Росія, "не поглинуть всю Україну". А про гарантії безпеки ще говоритимуть із Зеленським 18 серпня.
Таким чином, заяви американської сторони дуже суперечливі та, швидше за все, ще будуть уточнюватися та обростати подробицями.