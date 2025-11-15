"Молодых солдат убили": Трамп сказал, сколько военных погибло в Украине в прошлом месяце

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что урегулировал восемь войн. Он добавил, что ему осталось урегулировать еще одну – войну России против Украины.

Американский лидер также отметил, что она якобы никогда не началась бы, если бы он был президентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью GBnews.

Смотрите также Вэнс объяснил, зачем Трамп разговаривает с военным преступником об Украине

Что сказал Трамп о потерях России и Украины в войне?

По словам Трампа, за последний месяц в войне погибло около 25 000 солдат.

Подумайте, 25 000 молодых, кстати, теперь они стареют, должен вам сказать. Но молодых солдат убили. Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом. Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным,

– сказал глава Белого дома.

Он признал, что надеялся, что это будет легче, ведь ему удалось урегулировать войну, которая длилась более 30 лет, за два дня. Трамп также отметил, что не знал о таком большом количестве войн в мире.

Президент США вспомнил, что ему удалось урегулировать войну между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном, с помощью тарифов и других рычагов влияния.

Трамп добавил, что война в Украине не должна была начаться и со времен Второй мировой войны ничего подобного не было. Он также выразил надежду, что она скоро закончится.

Какие еще заявления относительно войны в Украине сделал Трамп?