Трамп назвал войну проигрышной для обеих сторон и обвинил Украину в отсутствии благодарности

Дональд Трамп опубликовал очередное заявление о войне в Украине и назвал ее "проигрышной для всех". Также он добавил, что Украина якобы не благодарна за помощь.

Об этом президент США написал в своей социальные сети Truth Social, передает 24 Канал.

Что написал Трамп о войне в Украине?

Дональд Трамп заявил, что война в Украине является "жестокой и проигрышной для обеих сторон" и, по его словам, не состоялась бы при "сильном руководстве" в США.

Американский президент в очередной раз утверждает, что вторжение России стало возможным именно во время президентства Джо Байдена.