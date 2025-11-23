Трамп назвав війну програшною для обох сторін і звинуватив Україну у відсутності вдячності

Дональд Трамп опублікував чергову заяву про війну в Україні та назвав її "програшною для всіх". Також він додав, що українська влада нібито не вдячна за допомогу.

Про це президент США написав у своїй соціальні мережі Truth Social, передає 24 Канал.

Що написав Трамп про війну в Україні?

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні є "жорстокою та програшною для обох сторін" і, за його словами, не відбулася б за "сильного керівництва" у США.

Чинний американський президент вкотре стверджує, що вторгнення Росії стало можливим саме під час президентства Джо Байдена. А вибори 2020 року нібито "фальшиві та вкрадені".

Дональд Трамп додав, що під час його першого терміну Володимир Путін нібито й "не збирався нападати" на Україну, а після зміни президента в США, мовляв, "побачив шанс".

Трамп також дорікнув українській владі за нібито відсутність вдячності за надану підтримку.

"Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії,

– йдеться в дописі Трампа.

Крім того, президент США заявив, що його країна продовжує передавати "великий обсяг озброєнь" НАТО для України.