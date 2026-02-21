CNN объяснило, почему Зеленский и Украина были "неприятной темой" для Трампа
Благодаря искренности, прямолинейности и постоянной коммуникации с народами разных стран Владимиру Зеленскому удавалось выбивать для Украины нужное оружие. Впрочем, с Дональдом Трампом традиционная тактика президента не сработала.
Украина и лично Зеленский были болезненной темой для Трампа. Ведь обвинения в том, что в 2019 году он давил на украинского президента с требованием расследовать дело своего политического соперника Джо Байдена, стало основанием для первого импичмента Трампа. Об этом пишет CNN.
Почему Зеленский был триггером для Трампа?
Вернувшись в Белый дом, Трамп занял значительно более враждебную позицию в отношении Украины, чем его предшественник. Он обвинял Зеленского в диктатуре и неоднократно заявлял, что войну начала Украина, а не Россия.
На этом фоне европейские дипломаты и некоторые американские законодатели советовали Зеленскому не ехать в Вашингтон на встречу с Трампом. Но он не прислушался.
Один из европейских дипломатов отметил, что Зеленский ехал в Белый дом с убеждением в правоте Украины и стремился донести до Дональда Трампа, что именно украинцы являются жертвой войны. В то же время, по его мнению, президент Украины не полностью оценил политическую ситуацию, что имело для него негативные последствия. Дипломат также охарактеризовал Зеленского как упрямого и уверенного в своей позиции политика, подчеркнув, что именно эти черты помогли ему достичь нынешнего уровня. Однако в части переговоров такая манера может не давать желаемого результата. Встреча, которую транслировали вживую по всему миру, завершилась обвинениями со стороны Трампа и вице-президента Джей Ди Венса в якобы нежелании Зеленского достичь мира и недостаточной благодарности. Несмотря на это, в Украине это событие усилило поддержку президента.
После неудачной встречи в Овальном кабинете Зеленский, по словам сенатора США Ричарда Блументаля, нашел способ эффективнее коммуницировать с Трампом. Я думаю, он действовал очень ловко и проницательно в отношениях с этой администрацией, - сказал Блументаль - Он научился быть твердым и принципиальным, но одновременно выражать благодарность за то, что делает Америка. И я думаю, это искренне".
И хотя Зеленский смог восстановить отношения с Трампом, ему не удалось убедить его возобновить военную помощь США. Зато американский лидер продолжает давить на украинского относительно уступок на переговорах с Москвой.
Как зародилось напряжение в отношениях Зеленского и Трампа?
- Негативное отношение к Зеленскому у Трампа сформировалось еще во время его первого президентского срока. Все началось с телефонного разговора политиков в 2019 году. Тогда президент США попросил украинского коллегу расследовать деятельность сына политического конкурента Трампа – Джо Байдена. На тот момент Байден был потенциальным кандидатом в президенты США от демократов.
- Одновременно США задерживали выделение военной помощи Украине (более 390 миллионов долларов). В США появились подозрения, что Трамп мог давить на Украину: мол, помощь будет – если начнется расследование против Байдена.
- Из-за этого скандала Палата представителей США начала процедуру импичмента против Трампа. Его обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- В 2019 году Палата представителей проголосовала за импичмент, но в 2020 году Сенат оправдал Трампа. Как следствие – он остался президентом.
- К слову, Зеленский после скандала публично заявлял, что на него никто не давил, а также не хочет, чтобы Украину использовали во внутренней политике других стран.