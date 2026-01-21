Трамп сорвал подписание соглашение на сотни миллиардов для восстановления Украины
- Президент Дональд Трамп отказался подписывать соглашение на 800 миллиардов долларов для восстановления Украины.
- Причиной отказа стали обострение конфликта по Гренландии и изменение приоритетов на форуме в Давосе.
Американский президент Дональд Трамп отказался подписывать масштабное соглашение по послевоенному восстановлению Украины, которое предусматривало бы выделение 800 миллиардов долларов.
Его должны были бы принять в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. Об этом пишет Axios, ссылаясь на американских и украинских чиновников.
Почему Трамп не подписал соглашение?
По информации Axios, союзники США рассчитывали, что во время форума в Давосе Дональд Трамп объявит о расширении "Совета мира" по Газе, и заключит с Украиной договоренность о послевоенном восстановлении страны.
Отмечается, что речь шла о финансовом пакете объемом около 800 миллиардов долларов. Впрочем, согласно обнародованной информации, эти планы не удалось реализовать из-за резкого обострения конфликта по Гренландии.
На фоне заявлений о возможном введении тарифов против союзников по НАТО и его требований передать Гренландию европейские и украинские представители были вынуждены срочно пересмотреть повестку дня.
Вследствие этого вопрос Украины отошел на второй план во время переговоров в Давосе. В то же время один из украинских чиновников в комментарии Axios сообщил, что ранее запланированное подписание соглашения было отменено.
В то же время в Белом доме опровергли подобную информацию, заявив, что конкретной даты для заключения документа не определяли, а сам проект вышеупомянутого соглашения еще якобы находится на стадии доработки.
Также американские чиновники предостерегли, что не стоит ожидать прорывных решений от встреч Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Как США обостряют ситуацию вокруг Гренландии?
Дональд Трамп заявлял, что хочет взять под контроль Гренландию из соображений национальной безопасности. После его заявления, главы министры иностранных дел Дании и Гренландии сразу вылетели в Вашингтон.
Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия выразили протест намерениям США, однако Дональд Трамп объявил о введении пошлин против союзников Гренландии.
Впоследствии вышеупомянутые страны заявили о готовности к диалогу, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности, отметив опасность подобных угроз американского президента.