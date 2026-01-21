Трамп сорвал подписание соглашение на сотни миллиардов для восстановления Украины

Американский президент Дональд Трамп отказался подписывать масштабное соглашение по послевоенному восстановлению Украины, которое предусматривало бы выделение 800 миллиардов долларов.

Его должны были бы принять в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. Об этом пишет Axios, ссылаясь на американских и украинских чиновников.

Смотрите также Самолет Трампа, который летел в Давос, вернулся в США из-за неисправности

Почему Трамп не подписал соглашение?

По информации Axios, союзники США рассчитывали, что во время форума в Давосе Дональд Трамп объявит о расширении "Совета мира" по Газе, и заключит с Украиной договоренность о послевоенном восстановлении страны.

Отмечается, что речь шла о финансовом пакете объемом около 800 миллиардов долларов. Впрочем, согласно обнародованной информации, эти планы не удалось реализовать из-за резкого обострения конфликта по Гренландии.

На фоне заявлений о возможном введении тарифов против союзников по НАТО и его требований передать Гренландию европейские и украинские представители были вынуждены срочно пересмотреть повестку дня.

Вследствие этого вопрос Украины отошел на второй план во время переговоров в Давосе. В то же время один из украинских чиновников в комментарии Axios сообщил, что ранее запланированное подписание соглашения было отменено.

В то же время в Белом доме опровергли подобную информацию, заявив, что конкретной даты для заключения документа не определяли, а сам проект вышеупомянутого соглашения еще якобы находится на стадии доработки.

Также американские чиновники предостерегли, что не стоит ожидать прорывных решений от встреч Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Как США обостряют ситуацию вокруг Гренландии?