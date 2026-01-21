Її мали б ухвалити у Давосі у рамках Всесвітнього економічного форуму. Про це пише Axios, посилаючись на американських та українських чиновників.
Чому Трамп не підписав угоду?
За інформацією Axios, союзники США розраховували, що під час форуму в Давосі Дональд Трамп оголосить про розширення "Ради миру" щодо Гази, й укладе з Україною домовленість про післявоєнну відбудову країни.
Зазначається, що йшлося про фінансовий пакет обсягом близько 800 мільярдів доларів. Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, ці плани не вдалося реалізувати через різке загострення конфлікту щодо Гренландії.
На тлі заяв щодо можливого запровадження тарифів проти союзників по НАТО та його вимог передати Гренландію європейські та українські представники були змушені терміново переглянути порядок денний.
Внаслідок цього питання України відійшло на другий план під час переговорів у Давосі. Водночас один з українських посадовців у коментарі Axios повідомив, що раніше заплановане підписання угоди було скасоване.
Водночас у Білому домі заперечили подібну інформацію, заявивши, що конкретної дати для укладення документа не визначали, а сам проєкт вищезгаданої угоди ще нібито перебуває на стадії доопрацювання.
Також американські чиновники застерегли, що не варто очікувати проривних рішень від зустрічей Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Як США загострюють ситуацію навколо Гренландії?
Дональд Трамп заявляв, що хоче взяти під контроль Гренландію з міркувань національної безпеки. Після його заяви, глави міністри закордонних справ Данії та Гренландії одразу вилетіли до Вашингтона.
Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія висловили протест намірам США, проте Дональд Трамп оголосив про запровадження мит проти союзників Гренландії.
Згодом вищезгадані країни заявили про готовність до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, наголосивши на небезпеці подібних погроз американського президента.