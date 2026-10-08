7 октября российский диктатор "отмечал" свой 74-й день рождения. Его поздравили некоторые лидеры.

В то же время, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент США Дональд Трамп не направлял поздравительную телеграмму Путину, сообщают пропагандистские СМИ.

Что сказал Песков

Несмотря на то, что Трамп не поздравил Путина, препятствий для проведения телефонного разговора между обоими президентами, по-видимому, нет.

По словам Пескова, точное время разговора в настоящее время согласовывается, а сам разговор может состояться уже в ближайшее время.

Конкретные сроки и точное время предстоящей беседы будут определены после завершения всех технических и организационных согласований.

Напомним, что 7 октября Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с диктатором Путиным. Он планирует обсудить с ним вероятную эпидемию чумы в России.

В то же время вечером того же дня Трамп цинично пошутил с журналистами по поводу дня рождения главы страны-террориста, заявив: "Уверен, вы это отпразднуете".

Напомним, что 7 октября Россия подвергла Украину массированной атаке, в результате которой погибли и пострадали десятки людей.