Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводят российские СМИ.

Что сказал Песков о разговоре Путина и Трампа

Песков заявил, что если Соединенные Штаты выступят с инициативой о разговоре Путина и Трампа, ее "оперативно согласуют".

Но пока телефонный разговор между президентами еще не согласовывался конкретно.

В то же время путинский приспешник добавил, что у российского диктатора сегодня запланирована серия международных переговоров, ведь иностранные лидеры поздравляют его с 74-м днем рождения.

Напомним, что Трамп объявил о том, что позвонит Путину "очень скоро". Он планирует обсудить с ним возможную эпидемию чумы в России.

По словам американского президента, разведка США уже тщательно изучает эту ситуацию. Он назвал ее большой проблемой для России и публично предложил свою помощь.

Сама Москва отрицает эпидемию, но тем временем из-за возможной угрозы страны Центральной Азии усилили санитарный контроль на границе с Россией.