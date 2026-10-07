Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Що сказав Пєсков про розмову Путіна і Трампа

Пєсков заявив, що якщо Сполучені Штати виступлять з ініціативою розмови Путіна та Трампа, її "оперативно узгодять".

Але наразі телефонний дзвінок між президентами ще предметно не узгоджувався.

Водночас путінський посіпака додав, що у російського диктатора сьогодні запланована серія міжнародних розмов, адже іноземні лідери вітають його з 74-м днем народження.

Нагадаємо, що Трамп анонсував дзвінок до Путіна "дуже скоро". Він планує обговорити з ним ймовірну епідемію чуми у Росії.

За словами американського президента, розвідка США вже ретельно вивчає цю ситуацію. Він назвав її великою проблемою для Росії та публічно запропонував свою допомогу.

Сама Москва заперечує епідемію, але тим часом через можливу загрозу країни Центральної Азії посилили санітарний контроль на кордоні з Росією.