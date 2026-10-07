О своих намерениях Дональд Трамп рассказал журналистам 6 октября, сообщает Associated Press.

Что Трамп говорит о чуме в России

По словам Трампа, разговор с Путиным состоится очень скоро, ведь в Вашингтоне продолжаются тщательные обсуждения этого инцидента.

Американская разведка уже тщательно изучает ситуацию. Трамп назвал ее большой проблемой для России и публично предложил свою помощь.

Напомним, что все началось со смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, которая работала в научно-исследовательском институте по борьбе с чумой в Иркутской области. По предварительным данным, в конце сентября девушка, возможно, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы, после чего скончалась от тяжелой пневмонии. Сразу после этого российские власти изолировали несколько больниц и взяли под медицинский надзор около 200 человек, контактировавших с умершей.

Официальная Москва отрицает эпидемию, списывая смерть ученой на пневмонию неизвестного происхождения. Однако посольство США уже призвало своих граждан немедленно покинуть территорию России. К расследованию обстоятельств также подключились американские Центры по контролю и профилактике заболеваний и Государственный департамент.

По мнению политологов, история с чумой – лишь повод закрыть границы. Несмотря на это, из-за возможной угрозы страны Центральной Азии усилили санитарный контроль на границе с Россией.