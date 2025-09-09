Эксперт Financial Times Гидеон Рахман предупредил, что Европа должна подготовить альтернативный план поддержки Украины. Это связано с тем, что Дональд Трамп неоднократно демонстрировал нежелание брать на себя обязательства по ее защите.

Обозреватель FT Гидеон Рахман предостерегает, что попытки убедить Трампа поддерживать Украину долгосрочно могут не заручиться успехом. Об этом стало известно из материала Financial Times, передает 24 Канал.

Приносят ли усилия Трампа результат в урегулировании войны?

После очередного масштабного российского авиаудара по Украине 7 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о готовности усилить санкции против России.

В FT подчеркивают, что такое решение стало результатом двухчасового разговора с европейскими лидерами, в частности Эмманюэлем Макроном, Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским.

Европейцы убеждают администрацию Трампа усилить вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов и увеличить военную помощь Украине.

В свою очередь Трамп критикует ЕС за импорт энергоносителей из России (20% от довоенного уровня, преимущественно через Венгрию и Словакию) и бездействие в отношении Китая, крупнейшего покупателя российской энергии.



Встреча "Коалиции желающих" в Париже / Фото Офиса президента Украины

По мнению Гидеона Рахмана, компромисса можно достичь совместными решительными действиями. Европа должна сократить закупки у России, а США должны продолжать давление на Будапешт и Братиславу.

Российская экономика зависит от энергоэкспорта, поэтому санкции могут вызвать экономический коллапс Кремля. Однако пока враг продолжает наращивать интенсивность воздушных атак на украинские города.

Эксперт FT сообщает, что в Париже "Коалиция желающих" обсудила послевоенную поддержку Украины, в частности иностранный военный контингент на украинских землях для поддержания мира.

Однако Германия, Италия и Польша против отправки войск, а другие хотят поддержки США и прекращения огня, на которое Россия не соглашается.

Очевидная опасность для европейцев заключается в том, что они настолько погружены в тонкости дипломатии, а также в тонкое искусство "шепота Трампу", что упускают из виду общую картину,

– заметил журналист.

Поскольку переговоры о перемирии маловероятны, рассматривается "воздушный щит" для Украины с усилением ПВО с участием США и европейских авианосцев.

Но Европа не доверяет обещаниям Трампа, надеясь на поддержку Конгресса, в частности сенатора Линдси Грэма.

Рахман подчеркивает, что Трамп неоднократно подчеркивал приоритет интересов США, а его администрация планирует сосредоточиться других мировых дилеммах, смещая фокус с Украины.

Как международные партнеры действуют в этой ситуации?