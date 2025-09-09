Експерт Financial Times Гідеон Рахман попередив, що Європа має підготувати альтернативний план підтримки України. Це пов'язано з тим, що Дональд Трамп неодноразово демонстрував небажання брати на себе зобов'язання щодо її захисту.

Оглядач FT Гідеон Рахман застерігає, що спроби переконати Трампа підтримувати Україну довгостроково можуть не заручитися успіхом. Про таке стало відомо з матеріалу Financial Times, передає 24 Канал.

Чи приносять зусилля Трампа результат у врегулюванні війни?

Після чергового масштабного російського авіаудару по Україні 7 вересня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив про готовність посилити санкції проти Росії.

У FT підкреслюють, що таке рішення стало результатом двогодинної розмови з європейськими лідерами, зокрема Емманюелем Макроном, Урсулою фон дер Ляєн і Володимиром Зеленським.

Європейці переконують адміністрацію Трампа посилити вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів і збільшити військову допомогу Україні.

Своєю чергою Трамп критикує ЄС за імпорт енергоносіїв із Росії (20% від довоєнного рівня, переважно через Угорщину та Словаччину) і бездіяльність щодо Китаю, найбільшого покупця російської енергії.



Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі / Фото Офісу президента України

На думку Гідеона Рахмана, компромісу можна досягти спільними рішучими діями. Європа має скоротити закупівлі в Росії, а США повинні продовжувати тиск на Будапешт і Братиславу.

Російська економіка залежить від енергоекспорту, тож санкції можуть спричинити економічний колапс Кремля. Проте наразі ворог продовжує нарощувати інтенсивність повітряних атак на українські міста.

Експерт FT повідомляє, що у Парижі "Коаліція охочих" обговорила післявоєнну підтримку України, зокрема іноземний військовий контингент на українських землях для підтримання миру.

Однак Німеччина, Італія та Польща проти відправки військ, а інші хочуть підтримки США та припинення вогню, на яке Росія не погоджується.

Очевидна небезпека для європейців полягає в тому, що вони настільки занурені в тонкощі дипломатії, а також у тонке мистецтво "шепотіння Трампу", що випускають з уваги загальну картину,

– зауважив журналіст.

Оскільки переговори про перемир'я малоймовірні, розглядається "повітряний щит" для України з посиленням ППО за участі США та європейських авіаносців.

Але Європа не довіряє обіцянкам Трампа, сподіваючись на підтримку Конгресу, зокрема сенатора Ліндсі Грема.

Рахман підкреслює, що Трамп неодноразово наголошував на пріоритеті інтересів США, а його адміністрація планує зосередитися інших світових дилемах, зміщуючи фокус з України.

Як міжнародні партнери діють у цій ситуації?