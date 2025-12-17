Трамп думает, что Путин хочет не мира, а захватить всю Украину, – руководитель аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп убежден, что глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в достижении мира. В перспективе он стремится к полной оккупации Украины.

Об этом заявила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Я недавно говорил с Путиным, – Трамп

Что Трамп думает о намерениях Путина?

По данным издания, в окружении Трампа не было единства относительно истинных намерений российского лидера. Часть экспертов считала, что Путина могла бы удовлетворить оккупация всей Донецкой области. В то же время сам президент США, по словам Вайлз, с этим не соглашался.

Он не разделял мнение, что Кремль готов остановиться на частичных территориальных достижениях, и считал, что Путин не стремится к миру. По убеждению Трампа, конечной целью главы Кремля является захват всей Украины, отметила руководитель аппарата Белого дома.

Уайлз открещивается от интервью

Как пишет Vanity Fair, интервью с Уайлз записывали фрагментарно – в разные периоды и по разным темам в течение года, после чего объединили в один материал. В публикации она также сделала ряд резонансных заявлений, в частности относительно внутренней работы администрации и отдельных публичных фигур. Среди прочего она подтвердила, что Трамп является фигурантом по делу Эпштейна.

После выхода материала Сьюзи Уайлз публично раскритиковала публикацию, назвав ее сфабрикованной. Она заявила, что часть ее слов была вырвана из контекста, а значительная часть комментариев – опущена.

По словам Уайлз, статья намеренно подает искаженную картину, чтобы создать негативный образ Дональда Трампа и его команды.

"Правда в том, что администрация Трампа за одиннадцать месяцев уже достигла большего, чем любой другой президент за восемь лет, и это благодаря непревзойденному лидерству и дальновидности президента Трампа, с которым мне выпала честь работать почти десять лет. Ничто из этого не остановит наше неустанное стремление сделать Америку снова великой", – резюмировала она.

В интервью Уайлс описала Трампа как человека с "личностью алкоголика"