"Тянуть некуда": как Трамп оказался в ловушке из-за войны с Ираном

Война США против Ирана затягивается, хотя Дональд Трамп уже говорит о продлении режима прекращения огня и пытается вернуть стороны к переговорам. Проблема в том, что блокада Ормузского пролива продолжается, Тегеран отказывается от уступок, а нефть остается дорогой.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала объяснил, что Трамп оказался во временной ловушке и не может долго тянуть эту войну. По его словам, Иран это понимает и использует паузы в переговорах в свою пользу.

Трамп не знает, с кем договариваться

Проблема для Вашингтона не только в самой войне, но и в том, что в Иране нет одного центра, который может договориться с США и затем гарантировать выполнение этой договоренности. Там одновременно действуют президент и гражданская власть, аятолла, корпус стражей исламской революции и военные, и между этими группами идет борьба за влияние.

В Иране нет единой авторитетной централизованной власти. У них как минимум четыре рычага власти,

– отметил Романюк.

Поэтому каждый новый раунд легко срывается еще до того, как стороны переходят к выполнению договоренностей.

К слову: Иран заявляет, что пока не планирует второй раунд переговоров с США после захвата судна под иранским флагом в Оманском заливе. В Тегеране отмечают, что не принимают ультиматумов, а сохранение ядерных достижений на территории Ирана называют своей твердой позицией.

Как только иранская переговорная делегация что-то обсуждает с американцами, в Тегеране это могут воспринять как измену, уступки или превышение полномочий. Корпус стражей исламской революции начинает давить на гражданских переговорщиков, а США каждый раз сталкиваются с той же проблемой: они как бы говорят с одной стороной, а решение потом ломает другая.

Американцы и Трамп вынуждены были продолжить переговорный процесс, дать Ирану определиться, кого же они в конце концов наделят мандатом на право вести переговоры с американцами,

– подчеркнул Романюк.

Сложность еще и в том, что в Иране сейчас нет фигуры, чьего слова хватило бы для всех. Поэтому Трамп и дает Тегерану дополнительное время, надеясь, что там хотя бы определятся, кто имеет право говорить от имени государства и брать на себя обязательства.

Иран тянет время, потому что Трампу некуда отступать

Трамп не может долго держать эту кампанию в подвешенном состоянии, потому что ближайшие недели у него расписаны под другие крупные события, с которыми война напрямую конфликтует. Речь идет и о встрече с Си Цзиньпином в Пекине, и о собственном дне рождения, и о 250-летии независимости США, а дальше начнется полноценная избирательная кампания, в которую республиканцы входят без внятных успехов.

У США нет времени. Уже больше тянуть некуда, потому что временной цейтнот здесь у Трампа,

– заметил Романюк

Чем дольше тянутся переговоры, блокада и вся эта война, тем сильнее это бьет по самому Трампу внутри США. Нефть остается дорогой, экономическое давление растет, а каждый новый шаг вместо быстрой победы только добавляет Белому дому проблем. К этому добавляются и внутренние удары по позициям Трампа, в частности судебные решения по возврату денег американским компаниям, которые переплатили пошлины.

Иран, безусловно, слабее, но он знает, что ему некуда спешить. У него времени сколько угодно,

– подчеркнул он.

Трамп пытается дожать Тегеран быстро, потому что ему нужен хоть какой-то результат, который можно будет подать как победу. Иран выбирает другую линию и растягивает этот кризис, понимая, что каждый следующий день работает против американского президента сильнее, чем против самой иранской власти.

Иран может не отдать главное

Блокада Ормузского пролива все сильнее бьет по самому Ирану, потому что он не может нормально вывозить нефть, а пустые танкеры не заходят обратно. Это больно ударяет не только по Тегерану, но и по Китаю, Индии, Пакистану и другим странам, которые завязаны на этот маршрут. На этом фоне иранские нефтехранилища переполняются, добычу приходится сокращать, а экономическое давление со стороны США только усиливается.

Трамп хочет быстрее закончить эту войну и давит на иранскую нефть. Иран не может вывозить ее танкерами, а в западных медиа уже предполагают, что при такой блокаде он может не выдержать и 12 дней. Эта блокада очень дорого обходится и Китаю, и Индии, и Пакистану, и всему миру, в том числе США,

– отметил Романюк.

Это давление, по его словам, должно заставить иранские власти согласиться на мирные переговоры. Но дальше для Вашингтона начинается более сложная проблема, потому что главное требование США и Израиля касается высокообогащенного урана, а именно здесь Тегеран вряд ли пойдет на принципиальную уступку. Максимум, о котором еще можно говорить, это передача этого урана третьей стране, но не самим американцам.

Америка экономически заставляет иранские недобитки власти все же согласиться на мирные переговоры. Но я очень сомневаюсь, что Иран отдаст свой высокообогащенный уран. США он точно не передаст,

– сказал Романюк.

Поэтому финальная развязка для США и Израиля остается непонятной. Если Иран не согласится на их ключевые требования, завершить эту войну быстро и на своих условиях Вашингтону будет крайне сложно.

