Хочу, чтобы эта война закончилась, – Трамп высказался о контактах с Зеленским и Путиным

Дональд Трамп заявил о взаимодействии одновременно с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным ради скорейшего завершения войны. Он отметил, что располагает непубличной информацией и планирует обнародовать ее позже.

Об этом президент США заявил в ответ на вопросы журналистов.

Трамп о лидерах Украины и России

Трамп обратил внимание на масштабы потерь среди военных в войне России против Украины. По его словам, ежемесячно гибнут в среднем 25 тысяч бойцов, а в прошлом месяце это число достигло 32 тысяч.

Я знаю подробности, понятно? И в определенный момент я их обнародую – но меня не интересует ничего, кроме одного: я хочу, чтобы эта война закончилась,

– подчеркнул американский лидер.

Трамп также добавил, что поддерживает связь с лидерами как Украины, так и России, мол, ради мира.

Я взаимодействую с обоими лидерами. Думаю, они тоже хотят, чтобы эта война закончилась. И я считаю, что она закончится. Меня интересует только одно – я хочу, чтобы эта война прекратилась,

– подытожил Трамп.

Напомним, ранее журналист Sky News поинтересовался у Зеленского, не пытается ли президент США сделать из него "козла отпущения" из-за проблем в своей стране. Президент Украины после паузы лишь улыбнулся и отметил, что именно эта реакция и является его ответом.