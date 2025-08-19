Трамп в Вашингтоне отказался вмешиваться в вопрос украинских территорий
- Дональд Трамп в Вашингтоне заявил, что вопрос украинских территорий должны решаться только между Украиной и Россией, а США готовы предоставить гарантии безопасности в случае мирной договоренности.
- Трамп предложил сначала провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в нейтральном месте, а затем возможен трехсторонний саммит с участием США.
Дональд Трамп в Вашингтоне заявил, что вопрос украинских территорий не является делом Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что это должно решаться только между Украиной и Россией, а Америка готова предоставить гарантии безопасности в случае мирной договоренности.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Президент США Дональд Трамп во время переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос украинских территорий является исключительно делом Киева.
Трамп четко высказался о территориях Украины
Он отметил, что США готовы помочь с гарантиями безопасности, но не будут вмешиваться в решение о возможных уступок России.
Как пишет Financial Times, на переговорах не обсуждались спорные детали возможного урегулирования, в частности предложение Кремля о передаче части территорий в обмен на замораживание нынешней линии фронта.
Европейский чиновник, присутствовавший на встрече, подтвердил: слова Трампа, что "это дело Украины", были с облегчением восприняты в европейской делегации.
Несмотря на ожидания, что Трамп объявит о трехстороннем саммите с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина, он предложил сначала провести встречу только двух президентов в нейтральном месте, которое еще будет согласовываться. Только после этого, по словам американского лидера, возможен совместный формат с участием США.
После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехстороннюю встречу, в которую войдут два президента и я. Опять же, это очень хороший, первый шаг для войны, которая длится уже почти четыре года,
– отметил Трамп.
Он также добавил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф будут координировать подготовку встречи Зеленского и Путина.
Что известно об обмене территориями?
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом не исключил возможности "пропорционального обмена" территориями, но отметил сложность этого вопроса.
В то же время украинский президент подчеркнул: окончательное решение в вопросе территорий остается исключительно между ним и Владимиром Путиным.
В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время любых договоренностей обе стороны не получат "100%" и вынуждены будут пойти на компромисс.