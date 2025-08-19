Дональд Трамп у Вашингтоні заявив, що питання українських територій не є справою Сполучених Штатів. Він наголосив, що це має вирішуватися лише між Україною та Росією, а Америка готова надати гарантії безпеки у разі мирної домовленості.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. Президент США Дональд Трамп під час переговорів у Вашингтоні заявив, що питання українських територій є виключно справою Києва.

Трамп чітко висловився про території України

Він наголосив, що США готові допомогти із гарантіями безпеки, але не втручатимуться у рішення щодо можливих поступок Росії.

Як пише Financial Times, на переговорах не обговорювалися спірні деталі можливого врегулювання, зокрема пропозиція Кремля про передачу частини територій в обмін на заморожування нинішньої лінії фронту.

Європейський чиновник, присутній на зустрічі, підтвердив: слова Трампа, що "це справа України", були з полегшенням сприйняті в європейській делегації.

Попри очікування, що Трамп оголосить про тристоронній саміт за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна, він запропонував спершу провести зустріч лише двох президентів у нейтральному місці, яке ще узгоджуватиметься. Лише після цього, за словами американського лідера, можливий спільний формат за участю США.

Після того, як ця зустріч відбудеться, ми проведемо тристоронню зустріч, до якої увійдуть два президенти і я. Знову ж таки, це дуже хороший, перший крок для війни, яка триває вже майже чотири роки,

– зазначив Трамп.

Він також додав, що віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф координуватимуть підготовку зустрічі Зеленського та Путіна.

Що відомо про обмін територіями?