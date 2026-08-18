"Он не выносил Обаму и Байдена": Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын всегда относился к нему с большим уважением. Президент США также подчеркнул, что хорошо ладит с северокорейским лидером, в отличие от своих предшественников.

Об этом пишет The New York Times.

Что сказал Трамп об отношениях с лидером КНДР?

Соответствующее заявление американский президент сделал после решения сократить совместные военные учения США и Южной Кореи.

По словам Трампа, Ким Чен Ын положительно отреагировал на его решение, однако президент США не уточнил, какой именно была реакция северокорейского лидера. Трамп также заявил, что хорошо ладит с Ким Чен Ыном.

Я понимаю его, он понимает меня,

– сказал президент США.

Он добавил, что северокорейский лидер негативно относился к бывшим президентам США Бараку Обаме и Джо Байдену, тогда как с ним у Ким Чен Ина якобы сложились другие отношения.

Ким Чен Ин всегда относился ко мне с большим уважением,

– подчеркнул Трамп.

Напомним, Трамп поручил существенно сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Он объяснил это высокой стоимостью маневров, а также своими "очень хорошими отношениями" с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, проведение таких учений может послать Северной Корее "враждебный сигнал". Полностью отменить запланированные учения уже не удалось, поэтому Трамп поручил министру обороны США Питу Хэгсету значительно сократить их масштаб.

Отметим, что Ким Чен Ын заявил о дальнейшем укреплении отношений между Северной Кореей и Россией. Ким поблагодарил Путина за развитие двусторонних связей, а в порт Вонсан тем временем прибыл российский корабль "Паллада".