Об этом Трамп написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Что сказал американский лидер о сокращении учений с Сеулом?

По словам Трампа, он недоволен тем, что США ранее согласились участвовать в таких учениях, учитывая его нынешние отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Американский президент подчеркнул, что учения обходятся дорого, а значительную часть расходов, по его словам, традиционно покрывают Соединенные Штаты. Трамп также считает, что проведение маневров посылает Северной Корее неуместный и враждебный сигнал.

В то же время полностью отменить запланированные учения уже невозможно, поэтому президент поручил министру обороны США Питу Хэгсету "существенно сократить масштабы" совместных маневров.

Свое решение американский президент связал с тем, что, по его словам, Северная Корея во время его президентства не представляла угрозы для США и демонстрировала уважение. Трамп неоднократно подчеркивал личные контакты с Ким Чен Ыном. В ходе своего первого президентского срока он трижды встречался с лидером КНДР. Первая встреча состоялась в Сингапуре, вторая – в Ханое. Третья состоялась на корейской границе, где Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи.

Американский лидер добавил, что недавно спрашивал президента Южной Кореи о возможности присоединения страны к американским усилиям по денуклеаризации Ирана. По словам Трампа, Сеул отказался от этого предложения.

Напомним, накануне несколько военнослужащих КНДР пересекли военную демаркационную линию на восточном участке границы. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, после чего северокорейцы вернулись на свою территорию. Это первый подобный случай в 2026 году.

Стоит отметить, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал КНДР возобновить переговоры и официально завершить войну между двумя странами. Сеул также предлагает создать систему безопасности для снижения напряженности на границе и готов обсудить пути сдерживания ядерной программы Пхеньяна.