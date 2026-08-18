Про це пише The New York Times.

Що сказав Трамп про стосунки з лідером КНДР?

Відповідну у заяву американський президент зробив після рішення скоротити спільні військові навчання США та Південної Кореї.

За словами Трампа, Кім Чен Ин позитивно відреагував на його рішення, однак президент США не уточнив, якою саме була реакція північнокорейського лідера. Трамп також заявив, що добре ладнає з Кім Чен Ином.

Я розумію його, він розуміє мене,

– сказав президент США.

Він додав, що північнокорейський лідер негативно ставився до колишніх президентів США Барака Обами та Джо Байдена, тоді як із ним у Кім Чен Ина нібито склалися інші взаємини.

Кім Чен Ин завжди ставився до мене з великою повагою,

– наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп доручив суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань США та Південної Кореї. Він пояснив це високою вартістю маневрів, а також своїми "дуже добрими стосунками" з лідером КНДР Кім Чен Ином. За словами Трампа, проведення таких навчань може надсилати Північній Кореї "ворожий сигнал". Повністю скасувати заплановані навчання вже не вдалося, тому Трамп доручив міністру оборони США Піту Гегсету значно зменшити їхній масштаб.

Зазначимо, Кім Чен Ин заявив про подальше зміцнення відносин між Північною Кореєю та Росією. Кім подякував Путіну за розвиток двосторонніх зв'язків, а до порту Вонсан тим часом прибув російський корабель "Паллада".