Дональд Трамп пригрозил "очень серьезными последствиями" Путину. Это может произойти, если российский диктатор не согласится на прекращение огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Какие последствия ожидают Путина после встречи с Трампом?

Во время выступления президент США Дональда Трампа в Кеннеди-центр 13 августа он сделал ряд заявлений. Некоторые из них касаются его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

На вопрос журналиста, согласится ли Россия прекратить войну после встречи в пятницу, 15 августа, Трамп ответил утвердительно.

В то же время заявил, что в случае не согласования, стране-террористу будут угрожать "очень серьезные последствия". У лидера Соединенных Штатов уточнили, какие это могут быть последствия, в частности, санкции, однако подробностями он не поделился.

Будут мне не нужно говорить. Будут очень серьезные последствия,

– сказал президент США.

Кстати, Трамп намерен встретиться вместе с Путиным и Зеленским после первого раунда переговоров на Аляске 15 августа. Вторую встречу он проведет только в том случае, если во время визита получит нужные ответы.