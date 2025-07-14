Трамп объяснил, почему была задержка в поставках оружия Украине

Дональд Трамп объяснил, почему Соединенные Штаты делали паузу в поставках военной помощи Украине. Американский лидер заявил, что это было необходимо, чтобы оценить, сколько оружия осталось на складах в США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Что Трамп сказал о паузе в поставках военной помощи Украине?

Дональд Трамп заявил, что день, когда Соединенные Штаты приостанавливали поставки военной помощи Украине, был чрезвычайно важным, чтобы пересмотреть, что и в каких объемах поставлялось.

И то, что люди сейчас делают, и я вместе с ними – это оценка, потому что мы знали, что подойдет этот день. Теперь мы проголосовали за это, и сделали эту работу,

– сказал американский лидер.