"Когда Россия готова, Украина не готова": Трамп объяснил, почему до сих пор нет конца войны
- Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной не заключено якобы из-за капризов обеих сторон.
- На самом деле Трамп, который обещал остановить войну за 24 часа, потерпел неудачу в достижении прекращения огня, поскольку Москва игнорировала его призывы к перемирию.
20 января 2026 года исполнился ровно год с момента, как Дональд Трамп во второй раз уселся в президентское кресло. Президент США объяснил, почему не сумел положить конец войне в Украине, которую обещал остановить за 24 часа.
В годовщину своего президентства американский лидер дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своих достижениях. Дональд Трамп объяснил, почему к ним так и не удалось записать завершение российско-украинской войны.
Почему мирное соглашение между Москвой и Киевом до сих пор не заключено?
По словам политика, все из-за "капризов" обеих сторон конфликта. Мол, когда Россия готова к миру, то Украина не готова, и наоборот.
Фактически Дональд Трамп солгал. Ведь именно Киев работал с союзниками над мирным соглашением. Из Москвы тем временем звучали воинственные заявления.
Когда же пришло время Кремлю дать какую-то реакцию на мирный план – там придумали "атаку на резиденцию Путина" и соскочили с переговоров о мире.
Украина постоянно заявляет о своей готовности к прекращению огня, а Россия постоянно отказывается от этого.
Напомним, что добиться прекращения огня было "идеей-фикс" для Дональда Трампа в начале его второго срока. Для этого он устраивал многочисленные встречи с россиянами. Впрочем, Москва откровенно игнорировала любые призывы президента США к перемирию.
В конце концов, Владимиру Путину удалось изменить позицию Дональда Трампа. Тот прекратил настаивать на остановке боевых действий и согласился, что сначала должно быть мирное соглашение, а затем прекращение огня.
Последние новости о мирных переговорах по окончанию войны
- Глава Офиса президента Кирилл Буданов вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией посетили США, где приняли участие в переговорах по деталям мирного соглашения.
- Следующий этап консультаций на уровне команд должен состояться в Давосе. А Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Давосе с переговорщиком Путина Дмитриевым.
- На фоне нового напряжения между США и Европой в Давосе планировали обсуждать гарантии безопасности для Украины. Впрочем, Владимир Зеленский заявил, что его участие в форуме под вопросом, ведь главным приоритетом для него остаются война и внутренние потребности страны.