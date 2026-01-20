У річницю свого президенства американський лідер дав пресконференцію, на якій розповів про свої досягнення. Дональд Трамп пояснив, чому до них так і не вдалося записати завершення російсько-української війни.
Чому мирна угода між Москвою і Києвом досі не укладена?
За словами політика, усе через "капризи" обох сторін конфлікту. Мовляв, то коли Росія готова до миру, то Україна не готова, і навпаки.
Фактично Дональд Трамп збрехав. Адже саме Київ працював із союзниками над мирною угодою. З Москви тим часом лунали войовничі заяви.
Коли ж настав час Кремлю дати якусь реакцію на мирний план – там вигадали "атаку на резиденцію Путіна" і зіскочили з переговорів про мир.
Україна повсякчас заявляє про свою готовність до припинення вогню, а Росія повсякчас відмовляється від цього.
Нагадаємо, що домогтися припинення вогню було "ідеєю-фікс" для Дональда Трампа на початку його другого терміну. Задля цього він влаштовував численні зустрічі з росіянами. Втім, Москва відверто ігнорувала будь-які заклики президента США до перемир'я.
Зрештою, Володимиру Путіну вдалося змінити позицію Дональда Трампа. Той припинив наполягати на зупинці бойових дій і погодився, що спершу має бути мирна угода, а потім припинення вогню.
- Очільник Офісу президента Кирило Буданов разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією відвідали США, де взяли участь у переговорах щодо деталей мирної угоди.
- Наступний етап консультацій на рівні команд має відбутися у Давосі. А Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися у Давосі з переговірником Путіна Дмітрієвим.
- На тлі нового напруження між США та Європою в Давосі планували обговорювати безпекові гарантії для України. Втім, Володимир Зеленський заявив, що його участь у форумі під питанням, адже головним пріоритетом для нього залишаються війна та внутрішні потреби країни.