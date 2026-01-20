В годовщину своего президентства американский лидер дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своих достижениях. Дональд Трамп объяснил, почему к ним так и не удалось записать завершение российско-украинской войны.

Почему мирное соглашение между Москвой и Киевом до сих пор не заключено?

По словам политика, все из-за "капризов" обеих сторон конфликта. Мол, когда Россия готова к миру, то Украина не готова, и наоборот.

Фактически Дональд Трамп солгал. Ведь именно Киев работал с союзниками над мирным соглашением. Из Москвы тем временем звучали воинственные заявления.

Когда же пришло время Кремлю дать какую-то реакцию на мирный план – там придумали "атаку на резиденцию Путина" и соскочили с переговоров о мире.

Украина постоянно заявляет о своей готовности к прекращению огня, а Россия постоянно отказывается от этого.

Напомним, что добиться прекращения огня было "идеей-фикс" для Дональда Трампа в начале его второго срока. Для этого он устраивал многочисленные встречи с россиянами. Впрочем, Москва откровенно игнорировала любые призывы президента США к перемирию.

В конце концов, Владимиру Путину удалось изменить позицию Дональда Трампа. Тот прекратил настаивать на остановке боевых действий и согласился, что сначала должно быть мирное соглашение, а затем прекращение огня.

