Демократы торжествуют на выборах: Трамп нашел простое объяснение, почему его партия проиграла

В США состоялся ряд выборов, который показал, что Республиканскую партию не поддерживают. Для демократов это первая серьезная победа, но у Трампа есть свое мнение, почему так произошло.

Какие выборы выиграли демократы в ноябре 2025 года в США?

Речь о выборах губернатора в штатах Нью-Джерси и Вирджиния и выборах генерального прокурора штата. И, конечно, о выборах мэра Нью-Йорка, где блестящую победу одержал Зохран Мамдани.

Результаты в Вирджинии обычно считают показательными. И то, что демократы с легкостью победили соперника, свидетельствует, что партия все еще имеет шанс.

Интересно! Недавно Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться на президентских выборах. Хотя ее рейтинги самые низкие среди всех партийцев.

В Калифорнии демократы победили на голосовании по перераспределению своих избирательных округов в Конгрессе, что они представили как сдерживание Трампа – ответ на стремление президента выжать больше мест в Палате представителей от Республиканской партии из "красных" штатов,

– объясняют журналисты.

Демократы во время гонки атаковали персону президента. На рекламу, где они упоминали Трампа, потратили около 18 миллионов долларов в Вирджинии и Нью-Джерси. Республиканцы упоминали Трампа в рекламе на 1,3 миллиона долларов.

Кто выиграл от демократов?

63-летний бизнесмен Джек Чиаттарелли не смог дистанцироваться от президента и проиграл выборы в Нью-Джерси демократке Мики Шеррилл, 53-летней конгрессвумен и бывшей пилотессе военно-морского вертолета.

Первой женщиной-губернатором Вирджинии станет 46-летняя Абигейл Спанбергер. Вице-губернатором стала демократка Газала Хашми – она первая кандидатка-мусульманка, избранная на уровне штата. У Трампа был шанс дать дорогу темнокожей Винсом Эрл-Сирс, но он проигнорировал женщину и призвал голосовать за другого кандидата.

Интересные факты о победе Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Политик получил две трети голосов избирателей в возрасте до 45 лет по результатам предварительных экзит-полов. Его соперник, независимый кандидат Эндрю Куомо, имел бóльшую поддержку среди людей в возрасте от 45 лет. Куомо также больше поддерживали избиратели без высшего образования, а Мамдани – выпускники колледжей.

Избирательная комиссия Нью-Йорка обратила внимание, что 2 миллиона жителей Нью-Йорка проголосовали на местных выборах впервые с 1969 года.

Впрочем, среди самих демократов были споры о Мамдани. Поскольку он отказался сказать, что ХАМАС должен разоружиться, одна из демократок назвала его непригодным.

Республиканцы хотят представить Мамдани как лицо Демократической партии, мол, все демократы не поддерживают Израиль, хотят повышения налогов для богачей и тому подобное.

Трамп назвал Мамдани "одной из лучших вещей, что когда-либо случались с нашей великой Республиканской партией". Но в конце концов этот молодой кандидат выиграл гонку с 50 процентами избирателей.

Как Трамп объяснил поражение республиканцев?

Президент США высказался в своем духе. В собственной соцсети Truth Social он написал: поскольку его не было в бюллетенях, то его партия и проиграла. А еще виноват шатдаун, который длится в Америке вот уже 35 дней – дольше всех в истории США.

Почему кандидатура одного из кандидатов от демократов была под угрозой?

Речь о кандидате на должность генерального прокурора Джея Джонса. В 2022 году он написал несколько скандальных сообщений, о которых стало известно.

В сообщениях, присланных делегату Керри Койнер (республиканка от Честерфилда), Джонс размышлял о сценарии, в котором у него было две пули. Столкнувшись с выбором – стрелять в двух жестоких диктаторов, Гитлера и Пол Пота, или в Тодда Гилберта, республиканца, который тогда был спикером Палаты делегатов Вирджинии, Джонс написал, что "Гилберт получает две пули в голову",

– объяснили в СМИ.

Также он заявил, что будет мочиться на будущие могилы своих политических оппонентов. А самого Гилберта и его жену назвал "плодящими маленьких фашистов".

И хотя Джей Джонс много раз извинялся за свои слова, после последнего покушения на Трампа и убийства Чарли Кирка ему снова припомнили их.

Но, согласно экзит-полам, за него все равно отдали голоса 85 процентов избирателей Вирджинии. Джонс стал первым афроамериканцем, избранным на должность.