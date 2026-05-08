Трамп объявил 3-дневное перемирие в войне в Украине

Дональд Трампа неожиданно объявил перемирие в войне России против Украины. Оно продлится 3 дня.

Об этом американский лидер написал на своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Смотрите также Дроны "перемирия" атаковали Украину: как ПВО отразила ночную атаку

С какой даты по какую продлится перемирие в Украине?

Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет действовать трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая),

– заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что в эти дни в России будут праздновать День Победы. Трамп заявил, что торжества будут также и в Украине, поскольку страна "также была важной частью и фактором Второй мировой войны".

"Это прекращение огня будет включать приостановление всей кинетической активности, а также обмен 1 000 пленными из каждой страны", – написал американский лидер.

Дональд Трамп также подчеркнул, что просьбу о трехдневном перемирии сделал непосредственно он, и на это предложение якобы согласились как президент России Владимир Путин, так и Президент Украины Владимир Зеленский.

Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого большого конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся друг к другу,

– резюмировал глава Белого дома.