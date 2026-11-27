Президент США Дональд Трамп 26 ноября заявил о полном уничтожении армии Израиля во время ответа о взаимоотношениях с Иерусалимом. Американский лидер, по всей видимости, перепутал союзника с Ираном, описывая ликвидацию военно-морского флота.

Это произошло во время общения американского лидера с представителями СМИ: курьезный инцидент случился в ходе вопроса о планах телефонного разговора с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Каковы подробности?

Журналисты поинтересовались готовностью Вашингтона взаимодействовать с руководством страны.

Вместо ответа о дипломатических контактах с союзником глава Белого дома начал описывать масштабный разгром вражеской военной инфраструктуры, явно имея в виду Тегеран.

Мы пытаемся дать им шанс проявить благоразумие. У них нет вооруженных сил. Их вооруженные силы уничтожены. Их военно-воздушные силы уничтожены. Их флот уничтожен. Их противовоздушная оборона уничтожена,

– заявил президент США.

Американский лидер упомянул ядерные объекты в Иране

Дональд Трамп отдельно подчеркнул, что противники оказались полностью беспомощными перед действиями Соединенных Штатов и не смогли защитить собственные ядерные мощности. Он допустил возможность операции против горы Пикакс, где расположена подземная база.

"Но было бы хорошо, если бы они заключили соглашение", – подытожил Трамп свои размышления о необходимости дипломатического урегулирования.

Напомним, ранее мы писали, что президент США предупредил о вероятности приказа атаковать Иран после Нового года, если стороны не придут к общему соглашению.

В последние дни он также говорил чиновникам своей администрации, что может воздержаться от эскалации в случае отсутствия провокаций со стороны Тегерана или поддерживаемых им йеменских хуситов.

Между тем социологические опросы показывают, что более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял активные меры для прекращения войны с Ираном.