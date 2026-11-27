Це відбулося під час спілкування американського лідера з медіа: курйозний інцидент трапився, коли лунало запитання щодо планів телефонної розмови з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

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Які подробиці?

Журналісти поцікавилися готовністю Вашингтона взаємодіяти з керівництвом країни.

Замість відповіді про дипломатичні контакти з союзником глава Білого дому почав описувати масштабний розгром ворожої військової інфраструктури, вочевидь, маючи на увазі Тегеран.

Ми намагаємося дати їм шанс проявити розсудливість. У них немає збройних сил. Їхні збройні сили знищені. Їхні повітряні сили знищені. Їхній флот знищений. Їхня протиповітряна оборона знищена– заявив президент США.

Американський лідер згадав ядерні об'єкти в Ірані

Дональд Трамп окремо підкреслив, що супротивники виявилися повністю безпорадними перед діями Сполучених Штатів і не змогли захистити власні ядерні потужності. Він припустив можливість операції проти гори Пікакс, де розташована підземна база.

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"Але було б добре, якби вони уклали угоду", – підсумував Трамп свої міркування щодо необхідності дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент США попередив про ймовірність наказу атакувати Іран після Нового року, якщо сторони не дійдуть спільної згоди.

Останніми днями він також говорив посадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ескалації в разі відсутності провокацій з боку Тегерана або підтримуваних ним єменських хуситів.

Тим часом соціологічні опитування свідчать, що понад 70% американців хочуть активних кроків від нового Конгресу для припинення війни з Іраном.