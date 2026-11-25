Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ликвидации иранских лидеров с целью прекращения боевых действий. В Вашингтоне надеются, что нейтрализация радикалов поможет положить конец войне, которая длится уже 9 месяцев.

О таких планах сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Что известно об обсуждении ликвидации верхушки Ирана

По данным СМИ, сторонники такого шага убеждены, что операция продемонстрирует способность Вашингтона находить и обезвреживать руководителей Тегерана в любой момент. В то же время устранение представителей жесткого крыла режима рассматривается как возможный инструмент принуждения к прекращению боевых действий.

Несмотря на активные внутренние дискуссии, окончательного решения о проведении подобной операции президент США еще не принял.

Среди американского военного руководства есть чиновники, которые категорически не поддерживают такие намерения. Они предупреждают, что точечные удары по руководству Ирана неизбежно спровоцируют масштабный силовой ответ и создадут смертельную угрозу для представителей Соединенных Штатов в регионе.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном остаются крайне напряженными уже в течение длительного времени. В частности, 15 ноября иранские беспилотники провели атаку на военную базу США в Бахрейне, после чего американская сторона усилила меры безопасности для своих должностных лиц.